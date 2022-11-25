В Росії не мають уявлення, де буде наступний наступ української армії, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що росіяни не можуть підготуватись до наступного удару ЗСУ, оскільки не знають, де він має відбутись
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Що стосується звільнення території на лівому березі Дніпра, то форсування такої річки є досить складною операцією. Проте хочу зазначити, що наша артилерія зараз добре відпрацьовує по окупантах на лівому березі Дніпра. І за допомогою більш точних засобів ураження ми знищуємо логістичні можливості противника", - пояснив Лапін.
Офіцер ЗСУ наголосив, що росіяни підсилюють свої війська на окупованих територіях Запоріжжя
"Росіяни зараз не мають уявлення, де чекати наступного удару Збройних сил України. Вони нас чекали в Херсоні, а ми вдарили на Харківщині. Після того, як вони нас чекали на Луганщині, ми пішли на Херсон. Тобто війська, які вони забрали з Херсона, російське командування не знає куди направити. Частину з цих військ вони кидають на окуповану територію Запоріжжя для того, щоб посилити цей напрямок", - додав він.
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