Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

“​​Щодо повернення під Київ, то зараз немає індикацій, що це можливо, тому що на території Білорусі взагалі немає великого угруповання саме російської армії, без цього наступати звідти фактично неможливо. Білоруська армія у наступальному плані практично небоєздатна, вона могла б бути теоретично допоміжним ешелоном при російському угрупованні вторгнення. Але поки що її на території Білорусі немає, тому нікому допомагати. Теоретично вони можуть розпочати перекидання сил у Білорусь і формувати там ударні угруповання, але знову ж таки, звідки взяти достатньо особового складу, якщо у них зараз проблема навіть із тим, що вони вже захопили – на тому ж Ізюмському напрямку”, - пояснив Гендельман

Експерт зауважив, що зараз росіяни намагаються кинути всі сили, щоб зупинити контрнаступальні дії Збройних сил України

“Поки що найближчим часом їхньою турботою буде обмежувати українські наступи й лише потім – думати про те, де вони можуть відновити свої. Все впирається в ресурс, у них зараз такий великий і розтягнутий фронт, у них не так багато ресурсів, щоб створювати якісь ударні "кулаки", проводити якісь великі наступи. Зараз ми бачимо, що найближче їхнє завдання – зривати українські наступи. Потім, можливо, якщо це буде більш-менш задовільно зроблено, тоді, вони почнуть думати про своє просування і, можливо, буде введений в бій і 3-й корпус. Свого часу наказ був, щоб кожен із чотирьох військових округів Росії створив на своїй території такий корпус. Поки що створено лише один і то не зовсім повного складу. Подивимося. Такими темпами у них займе це дуже багато часу – створити додаткові резерви достатнього розміру, щоб могло йтися про якісь великі наступи”, - додав він.

3 вересня, Білорусь підтягнула до кордонів з Україною реактивні системи "Град" і системи протиповітряної оборони С-300.

У четвер, 8 вересня, Білорусь розпочала військові навчання, тривалість яких запланована до 14 вересня

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