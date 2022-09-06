В Росії змінили виконавицю головної ролі в серіалі - вона українка і виступила проти війни
У кінці лютого Катерина Кузнецова повернулася в Київ і виступила проти війни
Про це повідомляє телеграм-канал ЧТД.
У другому сезоні "Вампірів середньої смуги" не буде актриси Катерини Кузнєцової – вона грала головну роль Ганни Остроумової в першому сезоні.
Натомість цю роль тепер виконає російська артистка Анастасія Стежко. Відеосервіс Start, який займається зйомками серіалу, не коментував відхід Кузнєцової.
Причиною такого рішення стало те, що на самому початку війни вона повідомила у Instagram, що поїхала до рідного міста — Києва, де живе її родина: "Я українка і завжди цим пишалася і пишаюся".
Катерина Кузнєцова народилась в Україні, але в Росії жила з 2011 року. Вона донька відомого футболіста "Динамо" Київ Сергія Кузнецова та легкоатлетки Алли Борисенко.
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