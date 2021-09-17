В Росії почали виробляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca

Про це повідомляє ТАСС.



"У Росії вже виробляються іноземні вакцини. На "Р-Фарм" (вакцина виробництва, - ред.) AstraZeneca виробляється цілком собі під експортні контракти", - заявив перший заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Василь Осьмаков.



Нагадаємо, що Україна отримувала вакцину AstraZeneca індійського і південнокорейського виробництва.

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