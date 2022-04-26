В Росію, попри заборону авіасполучення, прибув літак із німецькою реєстрацією

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на дані Flightradar24.



За попередньою інформацією, чартер прибув із польського міста Люблін та здійснив посадку у московському аеропорту "Внуково" у вівторок зранку.

Повідомляється, що у літака німецька реєстрація.

Наразі це перший літак з часів початку війни в Україні, який прибув із території Європи до Росії.

Деталі уточнюються.

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