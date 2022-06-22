Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними міністерства з надзвичайних ситуацій РФ загоряння, ймовірно, сталося у теплообміннику. Проте, на відео, опублікованих у соцмережах, видно, як перед початком пожежі в будівлю врізається об'єкт, схожий на безпілотник.

Рятувальники запевнили, що постраждалих внаслідок пожежі немає.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, пожежа могла статися через атаку безпілотників. Він стверджує, що на території заводу виявлено фрагменти двох БПЛА.

Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він також є єдиним чинним НПЗ у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, суднового та дизельного палива і бензину.

25 квітня у російському Брянську пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа на нафтобазі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb