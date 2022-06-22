В Ростовській області спалахнула пожежа на найбільшому на півдні РФ нафтопереробному заводі
В Ростовські області сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі, який є найбільшим на півдні Росії
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними міністерства з надзвичайних ситуацій РФ загоряння, ймовірно, сталося у теплообміннику. Проте, на відео, опублікованих у соцмережах, видно, як перед початком пожежі в будівлю врізається об'єкт, схожий на безпілотник.
Рятувальники запевнили, що постраждалих внаслідок пожежі немає.
За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, пожежа могла статися через атаку безпілотників. Він стверджує, що на території заводу виявлено фрагменти двох БПЛА.
Новошахтинський НПЗ – найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Він також є єдиним чинним НПЗ у Ростовській області. Завод спеціалізується на виробництві мазуту, суднового та дизельного палива і бензину.
- 25 квітня у російському Брянську пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа на нафтобазі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе