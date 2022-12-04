Про це в ефірі Еспресо сказав священник ПЦУ Георгій Коваленко.

"Всі ці 9 місяців багато хто казав про відсутність політичної волі щодо УПЦ (МП). Ми бачимо, що вона з'являється, тепер було б добре до неї додати фаховості", - зазначив він.

На його думку, не вистачає фаховості в складанні санкційних списків.

"Будь-який експерт вам додасть ще з десяток як мінімум, а СБУ мала б знати набагато більше. На жаль, в цих списках не з'явилися люди, які відкрито сиділи в Кремлі на проголошенні анексій територій України. Там немає людей, яким СБУ вже вручила підозри, немає людей, які реально рулять в керівництві УПЦ (МП). Владика Павло - людина одіозна та медійно відома, але багато рішень по тому, куди рухається корабель Московського патріархату в Україні приймає не він, не в його руках кермо", - підсумував Коваленко.

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.

Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України".

2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Служба безпеки України оприлюднила перелік діячів церкви Московського патріархату, що потрапили під дію "церковних санкцій" Ради національної безпеки і оборони України.