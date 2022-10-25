В США стурбовані поглибленням російсько-іранського союзу
В Державному департаменті США стурбовані посиленням союзу Ірану та Росії, який вже призвів до постачання бойових дронів-камікадзе
Про це повідомляє Alarabiya News.
Виступаючи на заході щодо Іраку в Атлантичній раді, заступниця помічника держсекретаря по Іраку, Ірану та громадської дипломатії Джен Гавіто, оцінила голосування країни в ООН про засудження незаконної анексії Росією українських територій.
Також Гавіто згадала про постачання Іраном бойових БПЛА для РФ.
"Ми стурбовані поглибленням російсько-іранського союзу, про що свідчать нещодавні постачання іранських БПЛА, які Росія використала для знищення громадської інфраструктури в Україні", - наголосила дипломатка США.
- 25 жовтня Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що його країна не залишиться байдужою, якщо буде доведено, що Росія використовує їхні безпілотники у війні в Україні.
- Також 25 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Бенні Ганцом.
- У Ізраїля викликає стурбованість близька взаємодія Росії та Ірану, зокрема постачання іранських безпілотників Росії.
- У виданні Беларускі Гаюн заявили, що іранські дрони можуть запускати з білоруської частини чорнобильської зони.
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