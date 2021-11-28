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В степах Причорномор'я українські морпіхи тренуються вибивати ворога із населених пунктів

28 листопада, 2021 неділя
21:21
війна з Росією

Цього тижня на одному з полігонів Одещини, рота морської піхоти та десантно-штурмова рота окремого батальйону морської піхоти відпрацювали дії взводних тактичних груп

Фотозвіт з проведених заходів оприлюднила пресслужба ВМС ЗС України.

"Так, за легендою навчання, незаконні збройні формування захопили адмінбудівлі у декількох населених пунктах. Морські піхотинці мали висунутися у визначений район та знешкодити умовні ворожі сили. Далі розвідкою були виявлені групи на легкоброньованій техніці, які здійснили спробу прориву. Силами передового дозору, противника було заблоковано, а після підходу основних сил - знищено", - зазначається у повідомленні.

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Також морські піхотинці виконали вправи стрільб зі стрілецької зброї, ручних та станкових протитанкових гранатометів, тренувалися знищувати живу силу та бронетехніку противника.
















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Одещина
ЗСУ
морська піхота
військові навчання
полігон
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