В стилі Сybertruck. Tesla створила бездротовий зарядний пристрій для смартфонів
Компанія Tesla випустила бездротовий зарядний пристрій Wireless Charging Platform до створення якого надихнув дизайн Сybertruck
Пристрій уже надійшов у продаж на офіційному сайті Tesla.
Wireless Charging Platform забезпечує швидку зарядку потужністю 15 Вт на один пристрій.
Бездротова платформа може заряджати три пристрої одночасно, наприклад, два смартфони і навушники.
Пристрій має алюмінієвий корпус та змінну магнітну підставку. Це дає змогу розмістити зарядний пристрій рівно або під кутом.
Вартість Wireless Charging Platform становить $300. Доставка зарядного пристрою почнеться в лютому 2023 року.
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