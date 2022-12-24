Пристрій уже надійшов у продаж на офіційному сайті Tesla.

Wireless Charging Platform забезпечує швидку зарядку потужністю 15 Вт на один пристрій.

Бездротова платформа може заряджати три пристрої одночасно, наприклад, два смартфони і навушники.

Пристрій має алюмінієвий корпус та змінну магнітну підставку. Це дає змогу розмістити зарядний пристрій рівно або під кутом.

Вартість Wireless Charging Platform становить $300. Доставка зарядного пристрою почнеться в лютому 2023 року.

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