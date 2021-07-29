В Техасі техногенна катастрофа: через витік на хімзаводі загинули двоє людей, щонайменше 30 - постраждали
28 липня на хімзаводі під Г'юстоном стався витік 45 тис. кг суміші оцтової кислоти
Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на NBC.
Компанія LyondellBasell, якій належить завод, повідомила, що всього в атмосферу потрапили понад 100 тис. фунтів суміші, що містить оцтову кислоту - понад 45 тис. кг..
Місцева влада офіційно підтвердила смерть двох осіб.
Крім того, після витоку в лікарню доставили 30 осіб. Їм надали необхідну медичну допомогу й провели обстеження. З них 26 постраждалих майже одразу залишили лікарню.
"Наша група реагування на інциденти спрацювала оперативно й витік майже одразу зупинили... Ми дуже шкодуємо через те, що сталося. Ми візьмемо з цієї ситуації урок, щоб запобігти повторенню таких інцидентів", - зазначили в компанії LyondellBasell.
Довідка: оцтову кислоту використовують у промислових цілях. Її використовують для отримання білого оцету. Вплив нерозбавленої оцтової кислоти може спричинити серйозні опіки й пошкодження очей.
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