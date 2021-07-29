В Техасі техногенна катастрофа: через витік на хімзаводі загинули двоє людей, щонайменше 30 - постраждали

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на NBC.



Компанія LyondellBasell, якій належить завод, повідомила, що всього в атмосферу потрапили понад 100 тис. фунтів суміші, що містить оцтову кислоту - понад 45 тис. кг..

Місцева влада офіційно підтвердила смерть двох осіб.

Крім того, після витоку в лікарню доставили 30 осіб. Їм надали необхідну медичну допомогу й провели обстеження. З них 26 постраждалих майже одразу залишили лікарню.



"Наша група реагування на інциденти спрацювала оперативно й витік майже одразу зупинили... Ми дуже шкодуємо через те, що сталося. Ми візьмемо з цієї ситуації урок, щоб запобігти повторенню таких інцидентів", - зазначили в компанії LyondellBasell.



Довідка: оцтову кислоту використовують у промислових цілях. Її використовують для отримання білого оцету. Вплив нерозбавленої оцтової кислоти може спричинити серйозні опіки й пошкодження очей.