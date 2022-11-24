"В темряві, але #безвас": у Молдові запустили флешмоб після чергової атаки Росії на енергетику України
Після масових ракетних ударів по Україні в Молдові також почало зникати світло – мешканці країни виявили прояв протесту проти агресії РФ та доєдналися до флешмобу у соцмережах
Про це пише молдовське видання Newsmaker.
Користувачі публікували фото без світла та символічно підписували їх "В темряві, але #безвас".
"Чотири години, а електрики досі немає. Але все нормально, ми тримаємось, тому що Україна тримається і тому що #безвас", - написала громадянська активістка Констанца Доготару.
Журналістка та громадянська активістка Ната Албот теж приєдналася до флешмобу.
"У мене є світло, але немає спокою. Почуваюся безсилою, і на думку спадають тільки лайки. Але я точно знаю, що ніяке зло не вічне, і я просто хочу приєднатися до всіх, хто стурбований і почувається безсилим, щоб зробити їхню велику гору надії та стійкості», — написала вона.
- Нагадаємо, російські війська вдень 23 листопада знову завдали масованого ракетного удару по регіонах України. Через нові удари, за заявою влади України, без електропостачання залишилося три регіони: Київська, Одеська та Чернігівська області. Електрика вимкнулася і на більшій території Молдови, зокрема в деяких районах Кишинева, в Комраті, Кагулі, Хинчештах, Бєльцях та Придністров'ї. Росія випустила близько 70 ракет, українські сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе.
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