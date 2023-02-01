В Туреччині відкрили справу проти активіста, який спалив Коран

Про це повідомляє Anadolu.

"Підозрювані скоювали акти публічного розпалювання суспільної ненависті та ворожнечі проти священних цінностей ісламської релігії - Корану та Пророка, а також відкрито ображали релігійні почуття певної частини населення", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Відомо, що Едвін Вагенсвельд є представником правого руху "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" і 24 січня він розрізав копію Корану в Гаазі. Расмус Палудан протягом січня спалив дві копії Корану навпроти посольств Туреччини у Копенгагені й Стокгольмі.

Розслідування здійснюватиметься на підставі відповідних статей Кримінального кодексу Туреччини.

Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.

28 січня Міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

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