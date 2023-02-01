В Туреччині відкрили справу проти активіста, який спалив Коран
Головна прокуратура Анкари відкрила кримінальну справу щодо політика Расмуса Палудана та представника правого руху Едвіна Вагенсвельда, які знищували копії Корану в Швеції, Нідерландах і Данії
Про це повідомляє Anadolu.
"Підозрювані скоювали акти публічного розпалювання суспільної ненависті та ворожнечі проти священних цінностей ісламської релігії - Корану та Пророка, а також відкрито ображали релігійні почуття певної частини населення", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Відомо, що Едвін Вагенсвельд є представником правого руху "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" і 24 січня він розрізав копію Корану в Гаазі. Расмус Палудан протягом січня спалив дві копії Корану навпроти посольств Туреччини у Копенгагені й Стокгольмі.
Розслідування здійснюватиметься на підставі відповідних статей Кримінального кодексу Туреччини.
- Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.
- 28 січня Міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.
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