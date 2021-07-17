В УЄФА відреагували на претензії росіян щодо гасел "Слава Україні" та "Героям слава" на футболках клубів УПЛ
На претензії росіян щодо гасел "Слава Україні" та "Героям слава" на футболках українських клубів заявили, що питання перебуває у компетенції УПЛ
Про це повідомляє iSport.ua.
Російські пропагандистські ЗМІ звернулися до УЄФА з вимогою прокоментувати рішення Української асоціації футболу, яка зобов'язала клуби Прем'єр-ліги нанести на футболки свій логотип, на якому зображена карта України з окупованим РФ півостровом Крим та слогани "Слава Україні" та "Героям слава".
У Союзі європейських футбольних асоціацій відповіли, що це питання перебуває у компетенції УАФ.
"Це внутрішнє питання, яке стосується УПЛ. Таким чином, ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням", - відповіли в УЄФА.
- 16 липня стало відомо, що усі клуби Прем'єр-ліги у новому сезоні виступатимуть із емблемою Української асоціації футболу з патріотичними гаслами.
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