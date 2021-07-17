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В УЄФА відреагували на претензії росіян щодо гасел "Слава Україні" та "Героям слава" на футболках клубів УПЛ

17 липня, 2021 субота
16:54
Спорт Збірна України, форма

На претензії росіян щодо гасел "Слава Україні" та "Героям слава" на футболках українських клубів заявили, що питання перебуває у компетенції УПЛ

Про це повідомляє iSport.ua

Російські пропагандистські ЗМІ звернулися до УЄФА з вимогою прокоментувати рішення Української асоціації футболу, яка зобов'язала клуби Прем'єр-ліги нанести на футболки свій логотип, на якому зображена карта України з окупованим РФ півостровом Крим та слогани "Слава Україні" та "Героям слава".

У Союзі європейських футбольних асоціацій відповіли, що це питання перебуває у компетенції УАФ.  

"Це внутрішнє питання, яке стосується УПЛ. Таким чином, ми люб'язно направляємо вас в Українську асоціацію футболу з вашим питанням", - відповіли в УЄФА.  

  • 16 липня стало відомо, що усі клуби Прем'єр-ліги у новому сезоні виступатимуть із емблемою Української асоціації футболу з патріотичними гаслами
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футбол
УЄФА
УПЛ
УАФ
російські пропагандисти
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