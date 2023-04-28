Про це повідомила заступниця директора з адміністративних питань в Украерорух Оксана Ожигова в етері телеканалу "Київ".

"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано. На сьогодні ми робимо кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим. Але зараз це все тільки підготовча робота", - зазначила вона.