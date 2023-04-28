В Украерорусі сказали, за якої умови можливе відновлення роботи цивільної авіації в Україні
Українська цивільна авіація не відновить свою роботу, доки в повітряному просторі країни не запанує стовідсоткова безпека
Про це повідомила заступниця директора з адміністративних питань в Украерорух Оксана Ожигова в етері телеканалу "Київ".
"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпека". Все що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано. На сьогодні ми робимо кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим. Але зараз це все тільки підготовча робота", - зазначила вона.
- Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що цивільна авіація в Україні відновиться, як тільки дозволить безпекова ситуація. Наразі уряд працює над тим, аби максимально швидко її запустити/
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.02
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе