В Україні 16 регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні, ще шість – "червоні"
У "червоній" зоні України перебуває шість областей, а в "жовтій" - чотири. Інші регіони "помаранчеві"
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, наразі у "червоній" зоні шість регіонів:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Одеська;
- Сумська;
- Херсонська.
Як зазначається, показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопольської та Черкаської областей.
До "помаранчевої" зони входять:
- Київ;
- Волинська область;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
У свою чергу, в "жовтій" зоні знаходяться:
- Полтавська;
- Кіровоградська;
- Закарпатська;
- Вінницька.
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