В Україні 16 регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні, ще шість – "червоні"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, наразі у "червоній" зоні шість регіонів:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Одеська;

Сумська;

Херсонська.

Як зазначається, показник завантаженості ліжок з киснем на критичному рівні в Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій областях. Рівень госпіталізації високий майже у всіх регіонах, крім "жовтої" зони, Тернопольської та Черкаської областей.

До "помаранчевої" зони входять:

Київ;

Волинська область;

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Рівненська;

Тернопільська;

Харківська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська.

У свою чергу, в "жовтій" зоні знаходяться:

Полтавська;

Кіровоградська;

Закарпатська;

Вінницька.