В Україні 16 вересня очікується тепла погода, проте незабаром прийде похолодання, - Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

16 вересня найтеплішою буде західна частина України, очікується +20°C…+25°C.

Найпрохолоднішим виявиться північний схід - Сумщина, Харківщина, +14°C…+18°C.

Загалом, завтра в Україні буде тепло, максимально протягом дня +16°C…+22°C.

Дощі поки що не наважуються порушувати вересневу синоптичну ідилію - скрізь переважатиме суха погода.

У Києві четвер обіцяє сонце та тепло, до +19°C.

Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі.

Четвер усією бабиною силою триматиме для українців хорошу погоду.





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