В Україні 16 вересня очікується тепла погода, проте незабаром прийде похолодання, - Наталка Діденко
До українців на вихідні йде похолодання, проте 16 вересня ще буде тепла й суха погода
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
16 вересня найтеплішою буде західна частина України, очікується +20°C…+25°C.
Найпрохолоднішим виявиться північний схід - Сумщина, Харківщина, +14°C…+18°C.
Загалом, завтра в Україні буде тепло, максимально протягом дня +16°C…+22°C.
Дощі поки що не наважуються порушувати вересневу синоптичну ідилію - скрізь переважатиме суха погода.
У Києві четвер обіцяє сонце та тепло, до +19°C.
Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі.
Четвер усією бабиною силою триматиме для українців хорошу погоду.
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