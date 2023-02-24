Такими є результати опитування КМІС.

Так, 90% опитаних, причому у всіх регіонах України, підтримують завдання ударів по РФ. Водночас 38% опитаних вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім цього, 13% респондентів вважають, що Україна повинна бити по всіх без виключення об’єктах, у тому числі по житлових кварталах, як це робить сама Росія.

У КМІС зазначили, що навіть серед респондентів, які готові до територіальних поступок, 79% вважають, що необхідно завдавати удари по території Росії.

Лише 7% респондентів не підтримують завдання ударів по РФ.