В Україні 90% опитаних погодились із необхідністю завдавати ударів по території РФ, – КМІС
90% опитаних українців погодились із необхідністю завдавати ударів по території РФ. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати
Такими є результати опитування КМІС.
Так, 90% опитаних, причому у всіх регіонах України, підтримують завдання ударів по РФ. Водночас 38% опитаних вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.
Крім цього, 13% респондентів вважають, що Україна повинна бити по всіх без виключення об’єктах, у тому числі по житлових кварталах, як це робить сама Росія.
У КМІС зазначили, що навіть серед респондентів, які готові до територіальних поступок, 79% вважають, що необхідно завдавати удари по території Росії.
Лише 7% респондентів не підтримують завдання ударів по РФ.
- Надання Україні гуманітарної допомоги підтримує 91% опитаних громадян Європейського Союзу та лише 65% - схвалюють військову підтримку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.13Продаж 41.99
- Актуальне
- Важливе