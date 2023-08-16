В Україні через бойові дії знеструмлено 401 населений пункт, є нові пошкодження у мережах на Харківщині
15 серпня вечірній максимум споживання електроенергії в Україні збільшився на 3% у порівнянні з понеділком. Водночас енергосистема дістала нові пошкодження
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"У вівторок, 15 серпня, вечірній максимум споживання збільшився на 3% у порівнянні з понеділком 14 серпня. Це дорівнює обсягам виробництва 2 енергоблоків", - ідеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що причиною збільшення споживання є користування кондиціонерами.
Водночас енергосистема дістала нові пошкодження, зокрема на Харківщині.
"Через бойові дії загалом знеструмленими залишається 401 населений пункт. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Харківщині", - розповіли в Укренерго.
Там зазначили, що ремонтні роботи відбуваються з дозволу військових.
Також учора були перебої зі світлом у Рівному.
"Вчора, 15 серпня, зафіксовано технічне ускладнення в роботі обладнання підстанції 330 кВ у Рівненській області. Були знеструмлені 23 тис. споживачів м. Рівне. Через 20 хвилин живлення споживачів відновлено в повному обсязі", - розповіли в Укренерго.
На середу заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 626 МВт.
Експорту не буде.
- 15 серпня Україна впродовж доби імпортувала електроенергію зі Словаччини, Польщі та Молдови, аби зменшити навантаження на енергосистему під час спеки.
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