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В Україні через бойові дії знеструмлено 401 населений пункт, є нові пошкодження у мережах на Харківщині

16 серпня, 2023 середа
11:02
Економіка відключення електроенергії

15 серпня вечірній максимум споживання електроенергії в Україні збільшився на 3% у порівнянні з понеділком. Водночас енергосистема дістала нові пошкодження

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"У вівторок, 15 серпня, вечірній максимум споживання збільшився на 3% у порівнянні з понеділком 14 серпня. Це дорівнює обсягам виробництва 2 енергоблоків", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що причиною збільшення споживання є користування кондиціонерами.

Водночас енергосистема дістала нові пошкодження, зокрема на Харківщині.

"Через бойові дії загалом знеструмленими залишається 401 населений пункт. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Харківщині", - розповіли в Укренерго.

Там зазначили, що ремонтні роботи відбуваються з дозволу військових.

Також учора були перебої зі світлом у Рівному.

"Вчора, 15 серпня, зафіксовано технічне ускладнення в роботі обладнання підстанції 330 кВ у Рівненській області. Були знеструмлені 23 тис. споживачів м. Рівне. Через 20 хвилин живлення споживачів відновлено в повному обсязі", - розповіли в Укренерго.

На середу заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 626 МВт.
Експорту не буде.

  • 15 серпня Україна впродовж доби імпортувала електроенергію зі Словаччини, Польщі та Молдови, аби зменшити навантаження на енергосистему під час спеки.
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