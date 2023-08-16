Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"У вівторок, 15 серпня, вечірній максимум споживання збільшився на 3% у порівнянні з понеділком 14 серпня. Це дорівнює обсягам виробництва 2 енергоблоків", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що причиною збільшення споживання є користування кондиціонерами.

Водночас енергосистема дістала нові пошкодження, зокрема на Харківщині.

"Через бойові дії загалом знеструмленими залишається 401 населений пункт. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Харківщині", - розповіли в Укренерго.

Там зазначили, що ремонтні роботи відбуваються з дозволу військових.

Також учора були перебої зі світлом у Рівному.

"Вчора, 15 серпня, зафіксовано технічне ускладнення в роботі обладнання підстанції 330 кВ у Рівненській області. Були знеструмлені 23 тис. споживачів м. Рівне. Через 20 хвилин живлення споживачів відновлено в повному обсязі", - розповіли в Укренерго.

На середу заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 626 МВт.

Експорту не буде.