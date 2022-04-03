В Україні через війну зруйновано чи пошкоджено близько 6,8 тис. житлових будинків, – Мінрегіон
Міністерство розвитку громад та територій оцінює кількість зруйнованих або пошкоджених через війну в Україні будівель в близько 6 800
Про це Мінрегіон повідомив у Телеграм з посиланням на словам міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.
"Близько 6 800 житлових будинків зруйновано або пошкоджено окупантами. Сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися відразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період", – сказав Чернишов.
А якщо враховувати необхідність відбудови міст і агломерацій, то сума потрібних на це коштів має вимірюватися в сотях мільярдів.
Нагадаємо, на Луганщині за добу 2 квітня росіяни обстріляли 31 об'єкт, зокрема 27 житлових будинків.
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