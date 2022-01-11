В Україні COVID-щеплення отримали майже 140 тис. дітей віком від 12 до 18 років

Про це пише BBC News Україна.



Кузін наголосив, що неповнолітніх імунізують тільки за бажанням батьків.



"Уже вакцинували орієнтовно 140 тис. дітей від 12 до 18 років", - зауважив він.



За словами головного санлікаря країни, частота несприятливих випадків після проведення щеплення дітям не вища, ніж у дорослих.



"Тобто нічого незвичайного не зареєстровано", - пояснив Ігор Кузін.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузін заявив, що в Україні з квітня можуть ввести вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 років.

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