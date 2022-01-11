В Україні COVID-щеплення отримали майже 140 тис. дітей віком від 12 до 18 років
Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні майже 140 тис. дітей віком 12-18 років вакцинувалися від коронавірусу
Про це пише BBC News Україна.
Кузін наголосив, що неповнолітніх імунізують тільки за бажанням батьків.
"Уже вакцинували орієнтовно 140 тис. дітей від 12 до 18 років", - зауважив він.
За словами головного санлікаря країни, частота несприятливих випадків після проведення щеплення дітям не вища, ніж у дорослих.
"Тобто нічого незвичайного не зареєстровано", - пояснив Ігор Кузін.
- Нагадаємо, раніше Ігор Кузін заявив, що в Україні з квітня можуть ввести вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 5 років.
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