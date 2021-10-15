Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство В Україні дві області перейшли у "помаранчеву" та "червону" зону по COVID-19

В Україні дві області перейшли у "помаранчеву" та "червону" зону по COVID-19

15 жовтня, 2021 п'ятниця
10:42
Суспільство карантин

За минулу добу у "червону" зону епідбезпеки по COVID-19 ввійшла Херсонська область, а у "помаранчеву" - Київська область

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням, станом на 15 жовтня в Україні є області у "червоній", "помаранчевій" та "жовтій" зонах по COVID-19. 

Так, за минулу добу рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоної" у Херсонській області, а до "помаранчевої" - у Київській.

У "помаранчеву" зону наразі входять Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У "жовтій" зоні перебувають Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська та Рівенська області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 


 
карантин
Коронавірус
COVID-19
Читайте також:
Бій Ломаченко - Лопес
12 жовтня, 2021 вiвторок
Ломаченко зробив гучну заяву про реванш з Лопесом
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
13 жовтня, 2021 середа
Ф'юрі розповів, що відчував під час нокдаунів від Вайлдера
Василь Бурба
13 жовтня, 2021 середа
Написав рапорт, щоб свідчити про "вагнергейт": журналіст Бутусов заявив, що ексначальника військової розвідки Бурбу звільнили з армії
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.23
    Продаж 30.65
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
15 жовтня
11:03
Ексклюзив
Вивантаження чаю з китайського кліпера у лондонських доках, 1868 рік. Ілюстративне фото
Чай в обмін на опіум: як Британія в ХІХ столітті насправді перемогла Китай 
11:00
Україна засудила проведення РФ перепису населення в окупованому Криму
09:52
Наполовину порізану картину Бенксі "Любов у смітнику" продали на Sotheby's за понад $25 млн
09:00
В Україні минулої доби було зафіксовано ще понад 13,6 тис. випадків COVID-19
08:31
ООС
На Донбасі у День захисника України окупанти тричі порушували "тишу"
2021, четвер
14 жовтня
22:23
Зеленський вагнергейт
"Схеми" повідомили, що Зеленський і Шефір намагалися поза чергою вивести активи з банку Курченка під час ліквідації фінустанови
21:48
У Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць України
21:06
У Сєвєродонецьку провели перший парад до Дня захисників і захисниць України
20:40
Судова реформа, корпоративне управління, антикорупційні органи, війна з РФ: посли G7 зустрілись із Зеленським
19:56
Одеському художньому музею надали статус національного, обласна влада розгляне присвоєння йому імені Ройтбурда
19:33
"Упродовж місяця-двух": радниця головнокомандувача ЗСУ анонсувала скасування останніх обмежень для жінок в армії
18:59
У Польщі автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою, п'ятьох людей госпіталізовано
18:33
Зеленський прибув у зону ООС і відвідає передову, - ОПУ
17:57
"Продовжимо підтримувати у боротьбі проти агресії РФ": США привітали українських військових із Днем захисників і захисниць України
17:14
У повністю вакцинованого президента Латвії виявили COVID-19
16:50
Арешт Саакашвілі
Втратив 12 кг, погіршилася здатність розмовляти: Ясько розповіла про стан Саакашвілі, який голодує в грузинській в'язниці
16:23
Північний потік-2
В уряді РФ заявили, що "Північний потік-2" підготують до запуску в найближчі дні
15:39
Сергій Лавров
Лавров пояснив відмову Росії від нового "нормандського" саміту, звинувативши Захід у невиконанні домовленостей
15:24
PR
дитина з LEGO
До 2030 року LEGO планує замінити ABS-пластик на більш екологічний матеріал
14:54
РНБО
РНБО збереться на засідання 15 жовтня
14:31
На мітингу в Бейруті влаштували стрілянину, щонайменше п'ятеро загиблих
13:57
На Тайвані горів 13-поверховий будинок, 46 загиблих
13:50
Покрова
Українці - під омофором Богородиці. Покрова - історія про Диво, що можливе
13:28
День захисників: Росія відправила "гумконвой" на окуповані території Донбасу
13:04
МВФ
Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ, - радник Зеленського
12:35
День захисників: Зеленський доручив виплатити грошове забезпечення військовим ЗСУ
12:23
Юрій Мосунов
Суд у справі заводу "Більшовик": компанію "Агроміл Дистриб'ютор" визнали законним власником будівель
12:12
Руслан Стефанчук
У порядку денному ВР немає кадрових питань про уряд, - Стефанчук
11:45
МЗС РФ
На сторінці консульства РФ виклали список агентів ФСБ і привітали українців з Днем захисників
11:30
День захисників та захисниць: Зеленський вшанував пам’ять загиблих
11:12
Росія заклопотана планами ЄС розгорнути військову місію в Україні
10:52
Зеленський
Зеленський привітав українців із Днем захисників і захисниць України
10:29
У Норвегії чоловік з луком і стрілами вбив п'ятьох людей
10:12
Антон Поляков
МВС показало відео з місця смерті нардепа Полякова
10:03
лотто
Євромільйони: 220 мільйонів євро, рекордний джекпот в цю п'ятницю, виграти приз онлайн можна з України
09:47
ВМС U-811 "Балта"
Корабель ВМС “Балта”, який зазнав лиха біля Зміїного, буксирують до Одеси
09:35
безпілотнив ОБСЄ
Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення "близька до нестабільної", - ОБСЄ
09:17
Путін
Путін не виключає, що нобелівського лауреата Муратова визнають "іноземним агентом"
09:13
Надзвичайний стан областей — надія укласти угоди з "Нафтогазом" без тендерів, — директорка "Теплопостачання м. Одеси"
08:55
коронавірус
Коронавірус: за добу виявили майже 19 тис. нових випадків
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV