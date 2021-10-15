В Україні дві області перейшли у "помаранчеву" та "червону" зону по COVID-19

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я.



Згідно з повідомленням, станом на 15 жовтня в Україні є області у "червоній", "помаранчевій" та "жовтій" зонах по COVID-19.



Так, за минулу добу рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоної" у Херсонській області, а до "помаранчевої" - у Київській.



У "помаранчеву" зону наразі входять Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.



У "жовтій" зоні перебувають Київ, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська та Рівенська області.

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