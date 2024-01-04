В України є ракети до ПЗРК, аби відбити ще кілька потужних атак РФ, - Наєв

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час зустрічі з військовими під Києвом, передає AFP.

"Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати наступні кілька потужних атак", - розповів Наєв.

Однак у майбутньому потрібно поповнити ці запаси.

"У середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет", - додав командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Також Наєв зауважив, що для України "пріоритетом є більше боєприпасів", адже окупанти "дуже хочуть виснажити нашу систему ППО".

Видання також зазначило: Наєв оцінив точність української ППО на рівні близько 90%.

"Жодна система протиповітряної оборони в світі не здатна показати такі результати, особливо у боротьбі з Росією", - додав Наєв.