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В України є ракети до ПЗРК, аби відбити ще кілька потужних атак РФ, - Наєв

4 січня, 2024 четвер
17:37
Війна з Росією Сергій Наєв

Мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони України мають достатньо ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів, щоб відбити кілька потужних атак Росії. Проте потім Україна потребуватиме додаткової допомоги Заходу

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час зустрічі з військовими під Києвом, передає AFP.

"Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати наступні кілька потужних атак", - розповів Наєв.

Однак у майбутньому потрібно поповнити ці запаси.

"У середньостроковій і довгостроковій перспективі нам потрібна допомога західних країн для поповнення запасу ракет", - додав командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Також Наєв зауважив, що для України "пріоритетом є більше боєприпасів", адже окупанти "дуже хочуть виснажити нашу систему ППО".

Видання також зазначило: Наєв оцінив точність української ППО на рівні близько 90%.

"Жодна система протиповітряної оборони в світі не здатна показати такі результати, особливо у боротьбі з Росією", - додав Наєв.

  • Ввечері та в ніч на 2 січня росіяни запустили ударні безпілотники по території України після атаки вдень: на Київщині та Миколаївщині працювала ППО. Згодом стало відомо, що Сили оборони знищили усі 35 ударних безпілотників, які атакували Україну. 
  • Пізніше російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" і 3 крилаті ракети типу "Калібр".
  • ISW повідомив, що після масованої атаки 2 січня росіяни продовжуватимуть експериментувати, аби пристосуватися до можливостей української ППО.
Україна
Росія
ППО
ЗСУ
ракетний удар
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