Росія намагатиметься пристосуватися до можливостей української ППО, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що росіяни для впровадження нової тактики повітряних атак України, ймовірно, проводили місяці експериментів та випробувань української протиповітряної оборони із застосуванням різних систем озброєнь, маршрутів ураження і тактик послаблення ППО.

Водночас українські сили ППО, ймовірно, адаптувалися до російської тактики під час масованої атаки України 29 грудня 2023 року, завдяки чому змогли ефективно відбити повітряну атаку РФ 2 січня.

"Російські удари по Україні є частиною триваючого тактичного і технологічного змагання між наступом і обороною, в якому обидві сторони постійно експериментують і пристосовуються одна до одної, особливо у сфері дальніх ударів і протиповітряної оборони. Західна допомога Україні залишається критично важливою, оскільки російські війська, ймовірно, продовжуватимуть експериментувати і впроваджувати нові способи подолання української протиповітряної оборони", - наголошують аналітики.