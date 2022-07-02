В Україні електрокари звільнили від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації
В Україні з 1 липня електрокари не оподатковуватимуть у разі першої реєстрації, однак це стосується лише легковиків
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"З 1 липня, вступив у дію Закон України щодо перегляду окремих пільг оподаткування. Відтак електрокари звільнено від сплати пенсійного збору при першій реєстрації", - наголосили в міністерстві.
Не оподатковуватимуть тільки легкові електрокари. Закон не стосується гібридних автівок.
Відтепер перша реєстрація електромобілів без сплати пенсійного збору в сервісному центрі МВС коштуватиме приблизно 700 грн.
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