В Україні кількість блокпостів скоротять до 800-900, - МВС
Міністерство внутрішніх справ оптимізує кількість блокпостів в Україні та скоротить їх до 800-900
Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив у етері національного телемарафону, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, місцева влада спільно з поліцією, Нацгвардією і теробороною почали оптимізацію блокпостів, які з початком повномасштабної російської агресії з'явилися майже в кожному населеному пункті.
"На початок минулого тижня було скорочено їх кількість до приблизно 1500 по всій країні, зараз їхня оптимізація триває. Загалом, я думаю, ми дійдемо до цифри 800-900 у найближчі дні. Тобто, цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з однієї сторони, безпеку, з іншої сторони – нормальну логістику по всій країні", - сказав Денисенко.
- Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що кількість блокпостів на українських дорогах скоротили до 1,5 тис.
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