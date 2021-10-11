В Україні коронавірусом заразилися понад 2,55 млн людей, упродовж доби - 8832 нових випадки і 207 смертей
Станом на ранок 11 жовтня в Україні зафіксовано 2 550 089 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 700 - летальні, 2 292 480 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 10 жовтня було зареєстровано 8832 нових випадків COVID-19 (у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників), 207 людей померли, 2053 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 213 випадків;
- Вінницька область - 108 випадків;
- Волинська область - 206 випадків;
- Дніпропетровська область - 765 випадків;
- Донецька область - 469 випадків;
- Житомирська область - 510 випадків;
- Закарпатська область - 41 випадок;
- Запорізька область - 687 випадків;
- Івано-Франківська область - 122 випадки;
- Київська область - 72 випадки;
- Кіровоградська область - 34 випадки;
- Луганська область - 218 випадків;
- Львівська область - 343 випадки;
- Миколаївська область - 392 випадки;
- Одеська область - 690 випадків;
- Полтавська область - 132 випадки;
- Рівненська область - 169 випадків;
- Сумська область - 468 випадків;
- Тернопільська область - 234 випадки;
- Харківська область - 1 419 випадків;
- Херсонська область - 374 випадки;
- Хмельницька область - 287 випадків;
- Черкаська область - 230 випадків;
- Чернівецька область - 447 випадків;
- Чернігівська область - 202 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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