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В Україні коронавірусом заразилися понад 2,55 млн людей, упродовж доби - 8832 нових випадки і 207 смертей

11 жовтня, 2021 понедiлок
08:47
Суспільство

Станом на ранок 11 жовтня в Україні зафіксовано 2 550 089 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 58 700 - летальні,  2 292 480 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 10 жовтня було зареєстровано 8832 нових випадків COVID-19 (у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників), 207 людей померли, 2053 пацієнти одужали.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 213 випадків;
  • Вінницька область - 108 випадків;
  • Волинська область - 206 випадків;
  • Дніпропетровська область - 765 випадків;
  • Донецька область - 469 випадків; 
  • Житомирська область - 510 випадків;
  • Закарпатська область - 41 випадок;
  • Запорізька область - 687 випадків;
  • Івано-Франківська область - 122 випадки;
  • Київська область - 72 випадки;
  • Кіровоградська область - 34 випадки;
  • Луганська область - 218 випадків;
  • Львівська область - 343 випадки;
  • Миколаївська область - 392 випадки;
  • Одеська область - 690 випадків;
  • Полтавська область - 132 випадки;
  • Рівненська область - 169 випадків;
  • Сумська область - 468 випадків;
  • Тернопільська область - 234 випадки;
  • Харківська область - 1 419 випадків;
  • Херсонська область - 374 випадки;
  • Хмельницька область - 287 випадків;
  • Черкаська область - 230 випадків;
  • Чернівецька область - 447 випадків;
  • Чернігівська область - 202 випадки.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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