В Україні коронавірусом заразилися понад 2,55 млн людей, упродовж доби - 8832 нових випадки і 207 смертей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 10 жовтня було зареєстровано 8832 нових випадків COVID-19 (у тому числі 863 дитини та 78 медпрацівників), 207 людей померли, 2053 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 213 випадків;

Вінницька область - 108 випадків;

Волинська область - 206 випадків;

Дніпропетровська область - 765 випадків;

Донецька область - 469 випадків;

Житомирська область - 510 випадків;

Закарпатська область - 41 випадок;

Запорізька область - 687 випадків;

Івано-Франківська область - 122 випадки;

Київська область - 72 випадки;

Кіровоградська область - 34 випадки;

Луганська область - 218 випадків;

Львівська область - 343 випадки;

Миколаївська область - 392 випадки;

Одеська область - 690 випадків;

Полтавська область - 132 випадки;

Рівненська область - 169 випадків;

Сумська область - 468 випадків;

Тернопільська область - 234 випадки;

Харківська область - 1 419 випадків;

Херсонська область - 374 випадки;

Хмельницька область - 287 випадків;

Черкаська область - 230 випадків;

Чернівецька область - 447 випадків;

Чернігівська область - 202 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.