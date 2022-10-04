В Україні ліквідували двох майорів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували майора СОБР Олександра Іванова та майора армії РФ Івана Брайляну
Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram.
"Майор СОБРу Олександр Іванов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені. Так само Штефан висловився і про Івана Брайляну.
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