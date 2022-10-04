Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram.

"Майор СОБРу Олександр Іванов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені. Так само Штефан висловився і про Івана Брайляну.

2 жовтня в Україні знищили капітана російської армії Асхата Мухаметова.