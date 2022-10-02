Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан Мухаметов Асхат успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

1 жовтня військовий написав, що на війні Росії проти України знищили двох російських лейтенантів.

Також він повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували полковника російської армії Олексія Харечка.

Крім того, за словами Анатолія Штефана, в Україні ліквідували командира роти російських загарбників Івана Головача.

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