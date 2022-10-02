Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Полковник Олексій Харечко успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку. За традицією, прикопали по-тихому", - наголосив він.

1 жовтня військовий написав, що на війні Росії проти України знищили двох російських лейтенантів.

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