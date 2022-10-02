ЗСУ вбили на війні двох російських лейтенантів, - офіцер Штефан
Під час війни Росії проти України ЗСУ вбили двох російських лейтенантів
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Українські захисники знищили російських лейтенантів - Олексія Корнільцева та Романа Нагаєва.
"Успішно провели операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - пожартував Штефан.
- Раніше офіцер повідомляв, що на війні в Україні ліквідували вагнерівця та співробітника ФСБ у відставці Ілдара Гілемханова.
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