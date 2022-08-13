Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир танкової роти старший лейтенант Іван Гурін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався й демілітаризувався", - наголосив він.

12 серпня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували майора спецназу ГРУ РФ Павла Штепу.

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