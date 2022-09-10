Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковнику-поліцаю Коростельову Денису не сиділося на пенсії, і за традицією зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

9 вересня військовий написав, що на війні Росії проти України ліквідували підполковника поліції РФ на пенсії Миколу Сапєлкіна.

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