Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковнику-поліцаю Миколі Сапєлкіну не сиділося на пенсії і за традицією зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

19 серпня військовий написав, що на війні РФ проти України ліквідували російського підполковника поліції у відставці Марата Давлянова.

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