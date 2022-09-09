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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Україні ліквідували російського підполковника поліції на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні ліквідували російського підполковника поліції на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан

9 вересня, 2022 п'ятниця
22:45
війна з Росією Микола Сапєлкін

На війні Росії проти України ліквідували підполковника РФ на пенсії Миколу Сапєлкіна

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Підполковнику-поліцаю Миколі Сапєлкіну не сиділося на пенсії і за традицією зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

  • 19 серпня військовий написав, що на війні РФ проти України ліквідували російського підполковника поліції у відставці Марата Давлянова.

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