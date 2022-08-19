В Україні ліквідували російського підполковника поліції у відставці, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували російського підполковника поліції у відставці Марата Давлянова
Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Підполковник-мусорок у відставці Марат Давлянов вирішив повоювати в Україні. Але ухвалив правильне рішення і зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 19 серпня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували старшого офіцера батареї росіян капітана Дмитра Грушенка.
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