Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

"Старший офіцер батареї капітан Грушенко Дмитро зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

19 серпня повідомили, що на Донеччині прикордонники ліквідували двох ворожих диверсантів і поранили ще одного, коли ті намагалися форсувати Сіверський Донець.

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