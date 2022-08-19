В Україні ліквідували старшого офіцера батареї окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували старшого офіцера батареї росіян капітана Дмитра Грушенка
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
"Старший офіцер батареї капітан Грушенко Дмитро зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 19 серпня повідомили, що на Донеччині прикордонники ліквідували двох ворожих диверсантів і поранили ще одного, коли ті намагалися форсувати Сіверський Донець.
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