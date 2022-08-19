На Донеччині прикордонники ліквідували двох російських диверсантів, поранили ще одного
На Донеччині прикордонники ліквідували двох ворожих диверсантів і поранили ще одного, коли ті намагалися форсувати Сіверський Донець
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
Прикордонники помітили групу росіян, які зняли із себе всю форму та спорядження, щоб зручніше форсувати Сіверський Донець.
"Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - наголосили в ДПСУ.
- 18 серпня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.17
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе