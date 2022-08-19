Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Прикордонники помітили групу росіян, які зняли із себе всю форму та спорядження, щоб зручніше форсувати Сіверський Донець.

"Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли", - наголосили в ДПСУ.

18 серпня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.

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