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Головна війна з Росією В Україні ліквідували підполковника росгвардії, - офіцер ЗСУ Штефан

В Україні ліквідували підполковника росгвардії, - офіцер ЗСУ Штефан

27 липня, 2022 середа
14:14
війна з Росією

На війні Росії проти України ліквідували підполковника росгвардії Олега Вострікова

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Подполковник росгвардии Олег Востриков сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - наголосив він.

  • 24 липня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували заступника командира змішаної дивізії окупантів полковника Анатолія Стасюкевича.

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