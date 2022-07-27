В Україні ліквідували підполковника росгвардії, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували підполковника росгвардії Олега Вострікова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Подполковник росгвардии Олег Востриков сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - наголосив він.
- 24 липня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували заступника командира змішаної дивізії окупантів полковника Анатолія Стасюкевича.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.83
Купівля 38.83Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.06Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе