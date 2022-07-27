Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Подполковник росгвардии Олег Востриков сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - наголосив він.

24 липня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували заступника командира змішаної дивізії окупантів полковника Анатолія Стасюкевича.

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