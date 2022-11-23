В Україні ліквідували російського майора, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни РФ проти України ЗСУ ліквідували російського майора Павла Назарова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
Окрім майора Павла Назарова, Штефан пише, що ЗСУ також "демобілізували" старшого лейтенанта Григорія Куліка та лейтенанта Кирила Шимякіна.
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