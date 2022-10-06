Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"59-річному підполковнику Фомічову Олександру не сиділося спокійно на пенсії, й він поїхав до України. За три дні успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив військовий.

5 жовтня він писав, що на війні проти України ліквідували капітана російської армії Руслана Бевзенка.

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