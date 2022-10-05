В Україні знищили капітана російської армії, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні в Україні ліквідували капітана російської армії Руслана "Шайтана" Бевзенко
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Капітан Руслан Бевзенко "Шайтан" успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.
- 5 жовтня офіцер повідомив, що в Україні ліквідували майора армії загарбників Сергія Попова.
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