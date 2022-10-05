Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан Руслан Бевзенко "Шайтан" успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.

5 жовтня офіцер повідомив, що в Україні ліквідували майора армії загарбників Сергія Попова.