Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор Сергій Попов успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив військовий.

4 жовтня Анатолій Штефан повідомив, що українські воїни знищили командира роти та двох старших лейтенантів армії РФ.

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