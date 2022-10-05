В Україні ліквідували російського майора, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни Росії проти України ліквідували майора армії загарбників Сергія Попова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Майор Сергій Попов успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив військовий.
- 4 жовтня Анатолій Штефан повідомив, що українські воїни знищили командира роти та двох старших лейтенантів армії РФ.
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