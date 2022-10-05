В Україні ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували російських старших лейтенантів Андрія Кузьміна та Володимира Кунцевича
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Андрій Кузьмін успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - зауважив він.
Так само український військовий прокоментував і знищення Володимира Кунцевича.
- 4 жовтня Анатолій Штефан написав, що українські воїни ліквідували російського командира танкової роти Олександра Карєєва.
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