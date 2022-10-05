В Україні ліквідували командира танкової роти росіян, – офіцер ЗСУ Штефан

Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

"Командир танкової роти капітан Олександр Карєєв успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – лаконічно зазначив військовий.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до 4 жовтня Росія втратила 60 800 своїх солдатів.

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