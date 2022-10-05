В Україні ліквідували командира танкової роти росіян, – офіцер ЗСУ Штефан
Українські воїни ліквідували російського загарбника Олександра Карєєва
Про це повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан (Штірліц).
"Командир танкової роти капітан Олександр Карєєв успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", – лаконічно зазначив військовий.
- Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до 4 жовтня Росія втратила 60 800 своїх солдатів.
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