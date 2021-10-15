В Україні минулої доби було зафіксовано ще понад 13,6 тис. випадків COVID-19
В Україні минулої доби було зафіксовано 13 624 нових випадків COVID-19
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Згідно з повідомленням, за добу 14 жовтня зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, 1 177 дітей та 170 медичних працівників.
Зазначається, що 4 947 осіб було госпіталізовано. Летальних випадків зафіксовано 202, а одужала 4 591 особа.
За інформацією пресслужби, за весь час пандемії в Україні захворіло 2 610 899 осіб, одужало - 2 316 582, а померло - 60 137. ПЛР-тестувань за весь час було проведено 13 482 871.
Крім того, за даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них одну дозу отримали 7 794 187 людией, а повністю імунізовано 6 364 933 людини. Загалом проведено 14 159 120 щеплень.
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