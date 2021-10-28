В Україні минулої доби зареєстровано понад 26 тис. нових заражень коронавірусом, 576 пацієнтів померли
Станом на ранок 28 жовтня в Україні зафіксовано 2 851 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 66 204 - летальні, 2 411 711 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 27 жовтня було зареєстровано 26 071 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1830 дітей та 477 медпрацівників), 10 006 пацієнтів одужали, 576 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1451 випадок;
- Вінницька область - 460 випадків;
- Волинська область - 587 випадків;
- Дніпропетровська область - 2113 випадків;
- Донецька область - 1180 випадків;
- Житомирська область - 1668 випадків;
- Закарпатська область - 401 випадок;
- Запорізька область - 1449 випадків;
- Івано-Франківська область - 1258 випадків;
- Київська область - 906 випадків;
- Кіровоградська область - 184 випадки;
- Луганська область - 656 випадків;
- Львівська область - 1506 випадків;
- Миколаївська область - 593 випадки;
- Одеська область - 2296 випадків;
- Полтавська область - 1022 випадки;
- Рівненська область - 937 випадків;
- Сумська область - 825 випадків;
- Тернопільська область - 748 випадків;
- Харківська область - 1517 випадків;
- Херсонська область - 1093 випадки;
- Хмельницька область - 1117 випадків;
- Черкаська область - 706 випадків;
- Чернівецька область - 696 випадків;
- Чернігівська область - 702 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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