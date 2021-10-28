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В Україні минулої доби зареєстровано понад 26 тис. нових заражень коронавірусом, 576 пацієнтів померли

28 жовтня, 2021 четвер
08:32
Суспільство коронавірус

Станом на ранок 28 жовтня в Україні зафіксовано 2 851 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 66 204 - летальні, 2 411 711 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 27 жовтня було зареєстровано 26 071 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1830 дітей та 477 медпрацівників), 10 006 пацієнтів одужали, 576 людей померли.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 1451 випадок;
  • Вінницька область - 460 випадків;
  • Волинська область - 587 випадків;
  • Дніпропетровська область - 2113 випадків;
  • Донецька область - 1180 випадків; 
  • Житомирська область - 1668 випадків;
  • Закарпатська область - 401 випадок;
  • Запорізька область - 1449 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1258 випадків;
  • Київська область - 906 випадків;
  • Кіровоградська область - 184 випадки;
  • Луганська область - 656 випадків;
  • Львівська область - 1506 випадків;
  • Миколаївська область - 593 випадки;
  • Одеська область - 2296 випадків;
  • Полтавська область - 1022 випадки;
  • Рівненська область - 937 випадків;
  • Сумська область - 825 випадків;
  • Тернопільська область - 748 випадків;
  • Харківська область - 1517 випадків;
  • Херсонська область - 1093 випадки;
  • Хмельницька область - 1117 випадків;
  • Черкаська область - 706 випадків;
  • Чернівецька область - 696 випадків;
  • Чернігівська область - 702 випадки.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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