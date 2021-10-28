В Україні минулої доби зареєстровано понад 26 тис. нових заражень коронавірусом, 576 пацієнтів померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 27 жовтня було зареєстровано 26 071 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1830 дітей та 477 медпрацівників), 10 006 пацієнтів одужали, 576 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1451 випадок;

Вінницька область - 460 випадків;

Волинська область - 587 випадків;

Дніпропетровська область - 2113 випадків;

Донецька область - 1180 випадків;

Житомирська область - 1668 випадків;

Закарпатська область - 401 випадок;

Запорізька область - 1449 випадків;

Івано-Франківська область - 1258 випадків;

Київська область - 906 випадків;

Кіровоградська область - 184 випадки;

Луганська область - 656 випадків;

Львівська область - 1506 випадків;

Миколаївська область - 593 випадки;

Одеська область - 2296 випадків;

Полтавська область - 1022 випадки;

Рівненська область - 937 випадків;

Сумська область - 825 випадків;

Тернопільська область - 748 випадків;

Харківська область - 1517 випадків;

Херсонська область - 1093 випадки;

Хмельницька область - 1117 випадків;

Черкаська область - 706 випадків;

Чернівецька область - 696 випадків;

Чернігівська область - 702 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.