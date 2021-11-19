В Україні минув пік COVID-захворюваності, але можливий повторний спалах, - Ляшко

Про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді.

"Ми бачимо другий тиждень поспіль зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій. Сьогодні, наприклад, кількість одужалих більша, ніж кількість захворілих. Це вже позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності, і ми очікуємо тенденції до зниження", - сказав міністр.

Однак він наголосив, що в Європі кількість COVID-випадків стрімко зростає, тому не можна виключати повторний спалах захворюваності.

За словами Ляшка, в Україні 40% громадян вакциновані принаймні раз, однак необхідно підвищити цей показник до 70%.

Міністр зауважив, що в Україні достатньо вакцин від коронавірусу різних виробників.

Також він наголосив, що за цей тиждень кількість вакцинованих другою дозою перевищує кількість тих, хто зробив перше щеплення.

Нагадаємо, в Україні впродовж доби зафіксовано 725 смертей та ​​20 050 нових заражень.

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