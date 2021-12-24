В Україні можуть посилити карантин через штам "Омікрон": обмеження планують переглянути наприкінці січня

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, що всі протиепідемічні заходи, такі як вакцинація, носіння масок, дистанціювання, обробка рук, також продовжать працювати проти штаму "Омікрон".

"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і в наш адаптивний карантин щодо посилення масочного режиму, обробки рук", - наголосив головний санлікар країни.

Кузін зазначив, що основний фокус медиків буде зводитися до виявлення нових випадків "Омікрона" і до максимального їх обстеження.

"Але перегляд (карантинних заходів, - ред.) можливий наприкінці січня, коли ми точно будемо мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму", - додав він.