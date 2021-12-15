Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року
Кабінет міністрів продовжив адаптавний карантин в Україні до 31 березня 2022 року
Відповідне рішення ухвалили на засіданні у середу, 15 грудня.
"Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він додав, що всі правила доступу до публічних місць з COVID-сертифікатами залишаються в силі щонайменше до першого кварталу наступного року.
"Сьогодні ще дві області виходять із "червоної" зони карантину. У цій зоні залишиться лише вісім регіонів", - зазначив прем'єр-міністр.
Премʼєр підсумував, що ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень, поки в Україні рівень вакцинації серед дорослого населення не досягне 70%.
- Нагадаємо, 15 грудня Вінниччина та Хмельниччина перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої".
- Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 15-20 лютого 2022 року може бути нова хвиля зростання захворюваності на COVID-19.
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