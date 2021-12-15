Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року

Відповідне рішення ухвалили на засіданні у середу, 15 грудня.



"Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Він додав, що всі правила доступу до публічних місць з COVID-сертифікатами залишаються в силі щонайменше до першого кварталу наступного року.



"Сьогодні ще дві області виходять із "червоної" зони карантину. У цій зоні залишиться лише вісім регіонів", - зазначив прем'єр-міністр.



Премʼєр підсумував, що ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень, поки в Україні рівень вакцинації серед дорослого населення не досягне 70%.



Нагадаємо, 15 грудня Вінниччина та Хмельниччина перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої".

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 15-20 лютого 2022 року може бути нова хвиля зростання захворюваності на COVID-19.