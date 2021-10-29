В Україні набрав чинності закон про перехід прав власності на землю одночасно з нерухомістю

Про це у Facebook повідомила пресслужба Офісу протидії рейдерству.



Згідно з повідомленням, 28 жовтня 2021 року набрав чинність закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості".



Зазначається, що цей закон спрямований на врегулювання одночасного переходу права приватної власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт нерухомого майна чи об'єкт незавершеного будівництва.

Закон усуває прогалини у правовому регулюванні питань, пов'язаних з оформленням та переходом прав на земельну ділянку у разі набуття права власності на нерухоме майно (житловий будинок, будівлю або споруду), що розміщені на ній.

Так, закон встановлює обов'язковість одночасного оформлення прав на земельну ділянку у зв'язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), який на ній розташовано, а також зворотній порядок одночасного переходу прав на нерухоме майно у випадку переходу прав на земельну ділянку, на якій розташовано вказане нерухоме майно (житловий будинок, будівля або споруда).

При цьому, нове правило не поширюється на операції з купівлі-продажу квартир в багатоквартирних будинках, а також не стосується земельних ділянок, які перебувають у державній та комунальній власності.



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